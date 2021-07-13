Инцидент произошел ночью, 13 июля. На помощь к жителю Львова пришли сотрудники пожарно-спасательного отделения.

Во Львове мужчине с ожирением понадобилась помощь. Человек упал и не мог встать, поэтому спасатели поднимали его на носилках.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Так, 13 июля в 03:26 оператор Службы спасения "101" получил сообщение о том, что во Львове упал мужчина с лишним весом и не может самостоятельно подняться. Человек, нуждавшийся в помощи, находился по улице В.Великого, дом 97, на первом этаже пятиэтажного дома.

Сотрудники пожарно-спасательного отделения при помощи носилок перенесли мужчину на кровать. В медицинской помощи человек не нуждался, отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины по Львовской области.

Ранее УНИАН уже сообщал, что во Львове женщина "заминировала" два полицейских учреждения. Ложное сообщение о минировании предоставила 48-летняя львовянка, которая воспользовалась телефоном своей матери.

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Автор: Полина Кузенко