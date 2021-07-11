Во Львове 48-летняя местная жительница предоставила ложное сообщение о заминировании двух полицейских зданий.
Об этом сообщается на странице Национальной полиции в Facebook.
В 05:45 женщина позвонила на линию "102" и сообщила о минировании здания Главного управления полиции Львовщины и отдела полиции №4 Львовского райуправления полиции.
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Правоохранители обследовали здания и прилегающие территории - никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.
Полицейские установили, что ложное сообщение о минировании предоставила 48-летняя львовянка, которая воспользовалась телефоном своей матери.
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