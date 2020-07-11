Суд взял под стражу подозреваемых в нападении на автомобиль "Укрпочты"

7 июля вблизи села Тишки Полтавской области подозреваемые взорвали автомобиль «Укрпочты», завладели деньгами в сумме более 2,5 миллиона гривень и табельным пистолетом охранника.

В Полтаве суд взял под стражу трех подозреваемых в разбойном нападении на автомобиль «Укрпочты».

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Полтавской области, Октябрьский районный суд Полтавы удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании трем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

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Как сообщал УНИАН, 7 июля возле села Тишки Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль «Укрпочты», завладели деньгами в сумме более 2,5 млн грн и табельным пистолетом охранника.

В результате разбойного нападения два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения.

10 июля по подозрению в нападении задержали четырех жителей Полтавской области.

Им инкриминируют разбойное нападение на автомобиль «Укрпочты», покушение на жизнь работников этого учреждения и завладение 2,75 млн грн (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15 п. П. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В управлении Пенсионного фонда корреспонденту УНИАН сообщили, что «Газель» перевозила пенсии для жителей Чернухинского и Лохвицкого районов.

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