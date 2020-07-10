Прокуратура сообщила о четырех подозреваемых в подрыве автомобиля "Укрпочты"

Троих мужчин разыскали в Киеве, одного - в Лубнах.

В Офисе генерального прокурора уточнили, что установлены четверо подозреваемых в подрыве автомобиля "Укрпочты" в Полтавской области.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве прокуратуры Полтавской области сотрудниками Национальной полиции установлены 4 человека, которые обоснованно подозреваются в разбойном нападении на автомобиль «Укрпочты», покушении на жизнь работников этого учреждения и завладении 2,75 млн грн (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

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"Троих мужчин разыскали в Киеве, одного - в Лубнах. Все они - жители Полтавской области. Сейчас им сообщено о подозрении и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 7 июля возле села Тишки Полтавской области неизвестные взорвали автомобиль "Укрпочты" и завладели деньгами в сумме более 2,5 миллиона грн.

"Около 10:00 7 июля в полицию Полтавской области поступило сообщение о том, что вблизи села Тишки Лубенского района неизвестные взорвали автомобиль "Газель", принадлежащий "Укрпочте", и завладели деньгами в сумме более 2,5 миллиона гривен и табельным пистолетом охранника", - говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Полтавской области.

В результате разбойного нападения два человека, находившиеся в автомобиле, получили телесные повреждения.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию особо опасных преступников. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам ст. 15 ч. 2 п. 6 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Продолжаются следственные действия.

В управлении Пенсионного фонда корреспонденту УНИАН сообщили, что "Газель" перевозила пенсии для жителей Чернухинского и Лохвицкого районов.

Сегодня, 10 июля, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что сотрудники уголовного розыска Национальной полиции задержали трех человек, подозреваемых в ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине.

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