Стало известно, что 29 июня 2022 года около 7 часов утра в лондонском аэропорту "Лутон" британская полиция арестовала Сергея Тищенко.

Как пишут Украинские новости, ранее Высокий суд Лондона по многомиллионному делу о мошенничестве издал указ об аресте Сергея Тищенко, уроженца Житомирщины, известного в Украине как собственника обанкротившегося банка "Фортуна" и группы компаний "Фактор". Соответствующий указ был издан Высоким судом 19 мая 2022 года.

Английская компания WWRT Limited в английском Высоком суде утверждает, что Тищенко вместе со своей бывшей женой Еленой Тищенко похитили из банка около 100 миллионов долларов. Дело в Высоком суде было начато в 2020 году по иску английской компании Ольги Гутовської, WWRT Limited (дело № BL-2020-001416). Ранее указом от 04 сентября 2020 года Высокий суд Лондона наложил арест на имущество Тищенко стоимостью 65 миллионов фунтов стерлингов (81,25 миллионов долларов США, или около 2 миллиардов гривен).

Еще в 2019 году о схемном кредитовании в Фортуна-банке сообщал Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

С 19 мая 2022 года Тищенко разыскивала полиция. Его арестовали только 29 июня 2022 года.

Ольга Гутовская прокомментировала: "Мы благодарны суду и полиции за их помощь. Мы уверены в победе в этом деле и планируем после получения решения подать отдельный иск от имени вкладчиков банка для получения ими компенсации за утраченные вклады. Вкладчики должны получить свои средства".

Справка. Ольга Гутовская - известный международный юрист, проживает в Великобритании. Гутовська является управляющим партнером международной юридической фирмы "Gutovska & Partners" (Гутовська и партнеры) и владельцем мажоритарного пакета акций и директором английской финансовой компании WWRT Limited. Gutovska & Partners предоставляет услуги в сфере разрешения споров и коммерческого права в странах EMEA (в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке), в Украине, а также в США. WWRT Limited занимается реструктуризацией и взысканием долгов.