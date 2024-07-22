Известно, что пострадавших подростков госпитализировали.

В столице Польши – Варшаве 26-летний мужчина напал с ножом на двух 15-летних подростков. Предположительно, пострадавшие дети – украинцы.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza. Инцидент произошел в Бродненском парке. Отмечается, что подростков госпитализировали. Подробностей об их состоянии нет.

"26-летний иностранец ранил ножом двух 15-летних парней, которых доставили в больницу. Я не могу сказать, в каком они состоянии. На месте работают полицейские. Мы устанавливаем обстоятельства происшествия и объясняем мотивы нападения. 26-летний мужчина был арестован", – заявил представитель Главного управления полиции Варшавы.

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По неофициальным данным, нападавшим является 26-летний гражданин Узбекистана.

Издание отмечает, что на месте происшествия случайно оказался спасатель – он играл с детьми, когда услышал крики.

"Играли с детьми. Мы услышали крики и увидели, как бежит мальчик. Мы увидели, что два парня были в крови. У одного парня ножевое ранение под левой рукой, две раны под ребрами, а у другого – ранение правой руки", – рассказал он о случившемся.

Других деталей инцидента и подтверждения, что пострадавшие подростки были именно украинцами, пока нет.

Нападения на украинцев за границей

10 июня в Германии афганец напал с ножом на украинку. 41-летняя женщина была серьезно ранена в результате атаки, которая произошла во Франкфурте. Отмечалось, что женщина сидела на скамейке в парке, когда к ней сзади незаметно подошел 19-летний мужчина, схватил ее за плечо и без предупреждения нанес несколько ударов разделочным ножом в райне головы и шеи. Примечательно, что пострадавшая и преступник знакомы не были.

Несколькими неделями ранее в Дортмунде напали на 15-летнего украинца, переехавшего в Германию из-за войны в Украине. Тогда мужчина порезал мальчику шею, а затем "вонзил нож в верхнюю часть его тела". Подростка доставили в больницу.

В апреле в Германии были убиты двое военных из Украины 1987 и 2001 годов рождения, которые проходили там реабилитацию. По подозрению в убийстве был задержан 57-летний гражданин России.

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