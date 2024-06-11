Отмечается, что жертва жестокого нападения не знала преступника.

В понедельник, 10 июня, в Германии афганец с ножом напал на украинку. 41-летняя женщина была серьезно ранена в результате атаки, произошедшей во Франкфурте.

Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Известно, что нападение произошло в понедельник около 14:00 на набережной на берегу Майна рядом с Европейским центральным банком.

В это время женщина сидела на скамейке в парке, когда к ней сзади незаметно подошел 19-летний мужчина, схватил ее за плечо и без предупреждения нанес несколько ударов разделочным ножом в райне головы и шеи. По данным полиции, преступник и жертва не были знакомы друг с другом. F.A.Z. пишет, что пострадавшая женщина – украинка и не знала нападавшего.

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"По данным полиции, женщине удалось ненадолго освободиться от захвата нападавшего и отбежать на несколько метров. Когда она споткнулась и упала на землю, подозреваемый догнал ее и нанес своей жертве, лежавшей на земле, несколько ударов ножом. Поскольку женщина кричала, прохожие узнали об этом и бросились ей на помощь. В этот момент подозреваемый отпустил свою жертву и скрылся", – говорится в материале.

Очевидцы оказали женщине первую помощь и вызвали полицию и службу спасения. Для поиска преступника, который является гражданином Афганистана и, по слухам, родом из Баден-Вюртемберга, был задействован полицейский вертолет. В конце концов его обнаружили в кустах на Оскар-фон-Миллер-штрассе, недалеко от Европейского центрального банка.

Окружной суд Франкфурта выдал ордер на арест по подозрению в покушении на убийство с нанесением тяжких телесных повреждений. Подозреваемый находится под стражей. О мотивах нападения пока ничего не известно.

Нападения на граждан Украины в Германии

В мае в немецком Дортмунде напали на 15-летнего украинца, переехавшего в Германию из-за войны в Украине. Пострадавший парень гулял с друзьями, когда они познакомились с двумя девушками, однако другой группе молодых людей это не понравилось, между ними завязалась драка, в результате которой один из мужчин ударил подростка ножом.

В апреле в Германии были жестоко убиты двое военных из Украины, которые приехали в страну для прохождения реабилитации. По подозрению в совершении двойного убийства задержали 57-летнего гражданина России.

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