По предварительным данным, без жертв.

В Берлине в лагере для беженцев на месте бывшего аэропорта Тегель возник масштабный пожар.

Как сообщает RBB24, для тушения пожара задействована пожарная часть численностью 100 человек. Над городом виден огромный столб дыма. Берлинская пожарная бригада была направлена на масштабную операцию к местам размещения беженцев в аэропорту Тегель. Пожарная служба сообщила, что 100 экстренных служб уже на пути.

По предварительным данным, горят три огромные палатки (каждая на несколько сотен человек).

Как отметил изданию представитель пожарной службы, предварительно, возможно, что несколько человек пострадали. В то же время по данным Государственного управления по делам беженцев (LAF), о жертвах пока не сообщается.

Как сообщают местные СМИ, огонь сначала вспыхнул в палатке площадью 1000 квадратных метров в 14:00. Но большинство жителей смогли быстро покинуть палатку. Позже стало известно, что одна из палаток уже рухнула.

Как сообщают в сети, возможной причиной пожара могло стать курение в одной из палаток.

Отмечается, что после закрытия аэропорта Тегель участок на северо-западе столицы служил для размещения беженцев. Центр прибытия мигрантов, ищущих защиты, - один из крупнейших в стране. По данным Государственного управления по делам беженцев (LAF), здесь есть 40 палаток, в которых проживает около 4500 человек.

Украинские беженцы в Германии

По последним данным Евростата, сейчас Германия приняла больше всего украинских беженцев - 1 270 150 человек; 29,5% от общего количества ЕС. Также Германия лидирует по количеству украинцев, въехавших в страну в январе этого года (+18 905; +1,5%).

Ранее УНИАН писал, что в Германии идут дискуссии по утверждению бюджета на 2024 год, в частности по расходам. Так, парламент планирует сократить социальные расходы. Предусмотрено улучшение интеграции на рынок труда беженцев, особенно из Украины, через программу Jobturbo, чтобы уменьшить расходы на 500 миллионов евро.

В конце января парламент Германии принял закон об упрощении процедуры получения гражданства иностранцами, законно проживающими в стране. Согласно новому закону, часть украинских беженцев смогут претендовать на немецкий паспорт уже со следующего года

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