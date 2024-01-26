Эксперты рассказали, что стоит знать украинским беженцам, которые стремятся получить паспорт ФРГ.

Парламент Германии принял закон об упрощении процедуры приобретения гражданства иностранцами, законно проживающими в стране. Согласно новому закону, часть украинских беженцев смогут претендовать на немецкий паспорт уже со следующего года, пишет DW.

Одним из ключевых положений закона является сокращение срока проживания в Германии с 8 до 5 лет для получения права на получение гражданства. А в случае "особых интеграционных достижений" натурализация будет возможна даже через три года.

"С 2025 года многие беженцы от войны в Украине будут в праве претендовать на гражданство", - подтвердил журналистам руководитель юридического департамента Министерства внутренних дел федеральной земли Гессен Вильгельм Кантер.

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Такого же мнения берлинский адвокат Владислав Пинский. "Если человек приехал из-за войны в марте 2022 года, выучил немецкий язык до уровня C1, нашел работу и сделал что-то общественно полезное, то в марте 2025 года можно подать заявку (на получение гражданства ФРГ)", - комментирует он.

Специалисты отмечают, что именно "общественно полезная деятельность" является главным основанием для сокращения срока ожидания до 3 лет.

Данные социологических опросов демонстрируют заметное улучшение уровня знаний немецкого языка среди украинских беженцев за прошлый год. Количество трудоустроенных также выросло в 2023-м на 7% по сравнению с данными 2022-го. Впрочем, сейчас только каждый пятый беженец из Украины в Германии трудоустроен. Поэтому вряд ли претендовать на немецкое гражданство уже в следующем году сможет много украинских беженцев.

В комментарии для DW специалист по миграционному праву, гамбургский адвокат Юналь Зеран отметил, что украинцам для получения гражданства придется также изменить свой статус пребывания в Германии. Ведь статус временной защиты, который имеет подавляющее большинство беженцев, не предусматривает возможности получить немецкий паспорт.

Поэтому если украинский беженец хочет получить немецкое гражданство, ему придется сначала получить статус квалифицированного специалиста, или разрешение на постоянное проживание, отметил в комментарии DW профессор берлинской Высшей школы экономики и права Тарик Таббара.

В то же время едва ли не главной предпосылкой остается способность претендента на немецкий паспорт надежно обеспечить себя финансово. Ведь те, кто получает социальную помощь от немецкого государства не могут претендовать на гражданство.

Украинские беженцы в Германии: последние новости

Как писал УНИАН, в конце ноября правительство Германии продлило статус защиты для украинских беженцев до марта 2025 года. Разрешения на проживание беженцев из Украины, бежавших от войны и получивших статус защиты в Германии, будут продлены до 4 марта 2025 года автоматически.

Также мы рассказывали, что за несколько недель до того правительство Германии решило сократить выплаты всем беженцам, в том числе и украинцам. При этом немецкие чиновники не скрывали, что так хотят сделать немецкую систему социальной защиты менее привлекательной для мигрантов.

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