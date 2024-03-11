Больше всего украинцев сейчас в Германии, Польше и Чехии.

В странах Евросоюза по состоянию на 31 января 2024 года под временной защитой остается 4,3 миллиона украинцев. В то же время есть страны, из которых украинские беженцы массово выезжают.

Так, по данным Евростата, основными странами ЕС, которые принимали украинцев, были Германия (1 270 150 человек; 29,5% от общего количества ЕС), Польша (951 560; 22,1%) и Чехия (381 190; 8,9%).

При этом по сравнению с концом декабря 2023 года больше всего украинцев приехало в Германию (+18 905; +1,5%), Чехию (+8 155; +2,2%) и Испанию (+2 830; + 1,5%).

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В то же время есть несколько стран, из которых украинские беженцы массово выезжают. Количество граждан Украины значительно уменьшилось в Италии (-18 125 человек; -11,2%), Польше (-3 235; -0,3%), а также в Эстонии (-225; -0,6%), Франции (-205; - 0,3%) и Люксембурге (-10; -0,2%).

По сравнению с численностью населения каждой страны ЕС, наибольшее количество получивших временную защиту на тысячу человек на конец января 2024 года наблюдалось в Чехии (35,2), Болгарии (26,7), Литве (26,4), Эстонии (26,2) и Польше (25,9), тогда как на уровне ЕС соответствующий показатель составлял 9,6 на тысячу человек.

На 31 января 2024 года граждане Украины составляли более 98% лиц, получивших временную защиту в ЕС. Взрослые женщины составляли почти половину (46,1%) бенефициаров временной защиты в ЕС. Дети составляли почти треть (33,2%), а взрослые мужчины - чуть более пятой части (20,7%) от общего количества.

Украинцы в Европе - новости

Ранее сообщалось, что украинцы потеряли первенство по приросту иностранцев, которые платят социальные взносы в Польше, уступив белорусам.

Германия упростила получение гражданства. Согласно новому закону, часть украинских беженцев смогут претендовать на паспорт ФРГ уже с 2025 года.

Норвегия планирует ввести более строгие правила для украинских беженцев. Речь идет, в частности, о сокращении финансовой помощи. Меры коснутся прежде всего украинцев, проживающих в частных домах, а не в приемных центрах.

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