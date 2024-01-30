Сокращение социальных расходов запланировано бюджетом, который должен утвердить парламент страны.

В Германии идут дискуссии по утверждению бюджета на 2024 год, в частности, по расходам. Так, парламент планирует сократить социальные расходы. Предусмотрено улучшение интеграции на рынок труда беженцев, особенно из Украины, через программу Jobturbo, чтобы уменьшить расходы на 500 миллионов евро, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

К тому же центрам занятости хотят разрешить прекращать пособие безработных максимум на два месяца, если они неоднократно отказываются от приемлемой работы. Это должно разгрузить бюджетные средства на 150 миллионов евро.

Указано, что общие расходы бюджета предусмотрены на уровне 476,8 млрд евро. Самая большая статья расходов – социальные в размере 175,6 млрд евро, несмотря на запланированное сокращение.

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В то же время указано, что война в Украине остается главным фактором неопределенности. Возможно, Германии снова придется существенно увеличить помощь Украине.

Законодатели Германии должны утвердить бюджет 2 февраля, как и закон о внедрении мер жесткой экономии.

Украинцы за границей

Ранее УНИАН писал, что Нидерландская партия BBB предложила отправить украинских беженцев обратно в те части своей страны, которые в настоящее время не пострадали от войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы европейская соцпомощь для беженцев приходила в украинский бюджет.

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