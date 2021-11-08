Погибшего нашли спустя сутки после исчезновения.

Заместителя директора Львовского исторического музея Юрия Силецкого обнаружили мертвым. Он пропал еще 6 ноября.

Об этом сообщила заместитель директора Музея народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого Леся Гарасим в Facebook.

"Нас, казалось бы, целая вселенная - а как мгновенно умаляли от этой новости... Дорогие друзья, знакомые, родные – все, кто знает Юрий Силецкий. Он умер. К сожалению. Подробностей пока нет. И нужно ли…", - говорится в сообщении

Силецкий 6 ноября уехал из дома в Винниках. Он направлялся в Тернополь. С тех пор погибший не выходил ни с кем на связь. 38-летнего мужчину объявили в розыск 7 ноября.

Читайте такжеВ Харькове женщина в неадекватном состоянии залезла на электроопоруСилецкого нашли в авто. На месте происшествия работали правоохранители. На данный момент каких-либо подробностей смерти неизвестно. У погибшего осталась жена и двое детей.

Как ранее сообщал УНИАН, в пригороде Одессы обнаружили мертвую женщину. Погибшую нашли утром на автодороге Одесса-Киев возле села Нерубайское Одесского района. Повреждения на ее теле похожи на ранения, полученные в результате ДТП. Также рядом с телом обнаружили обломки деталей автомобиля.

Автор: Анастасия Горбачева