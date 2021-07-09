ООО "SKEIRON" (Скайрон) совместно с командой Львовского исторического музея, при поддержке Украинского культурного фонда, представляют результаты инновационного проекта "Иммерсивная платформа" Музей в 3D". За полгода команде удалось реализовать ключевые элементы платформы, что делает ее уникальной для Украины, а в перспективе позволит масштабировать проект на другие города и музейные учреждения.

Среди главных достижений платформы "Музей в 3D":

Мобильное приложение и интерактивная печатная сувенирная продукция (открытки). Посетителям музеев достаточно загрузить мобильное приложение, выбрать там свой комплект открыток, навести камеру смартфона на открытку с элементами дополненной реальности. Изображение буквально оживает, аудиогид параллельно рассказывает историю музейного экспоната. То, что обычно экспонируют за стеклом, или хранят в фондах, теперь можно рассмотреть под любым углом. Команда проекту разработала 7 комплектов 3D-открыток с Каменного Корнякта, Музея-Арсенала, Палаццо Бандинелли, Музея освободительной борьбы Украины, Музея истории Львова, Музея истории Украины, Музея истории науки и техники, Музей "Литературный Львов нач. ХХ в. " и Мемориальный музей Романа Шухевича и Евгения Коновальца. Кроме того, все экспонаты размещены в коллекции ресурса Sketchfab.

Посетителям музеев достаточно загрузить мобильное приложение, выбрать там свой комплект открыток, навести камеру смартфона на открытку с элементами дополненной реальности. Изображение буквально оживает, аудиогид параллельно рассказывает историю музейного экспоната. То, что обычно экспонируют за стеклом, или хранят в фондах, теперь можно рассмотреть под любым углом. Команда проекту разработала 7 комплектов 3D-открыток с Каменного Корнякта, Музея-Арсенала, Палаццо Бандинелли, Музея освободительной борьбы Украины, Музея истории Львова, Музея истории Украины, Музея истории науки и техники, Музей "Литературный Львов нач. ХХ в. " и Мемориальный музей Романа Шухевича и Евгения Коновальца. Кроме того, все экспонаты размещены в коллекции ресурса Sketchfab. 3D-туры с виртуальной экспозицией с ресурса Matterport. Интересно, что эти 3D-туры существенно отличаются от уже созданных в Украине, ведь благодаря фотограмметрии, конечное изображение значительно качественнее и четче. Впечатляют также масштабы оцифровки различных секторов Львовского исторического музея! Ведь всего за несколько месяцев 10 отделов музея теперь доступны из любой точки мира.

с ресурса Matterport. Интересно, что эти 3D-туры существенно отличаются от уже созданных в Украине, ведь благодаря фотограмметрии, конечное изображение значительно качественнее и четче. Впечатляют также масштабы оцифровки различных секторов Львовского исторического музея! Ведь всего за несколько месяцев 10 отделов музея теперь доступны из любой точки мира. Сайт проекта "Музей в 3D" стал ядром всей платформы, содержит всю информацию, а также простые инструкции, которые позволят всем пользователям быстро освоить новый формат коммуникации с музеем. Это позволит развивать неформальное образование, усиливать имидж музеев в Украине и за ее пределами, поспособствует инновационному развитию туризма. И самое важное - мы надеемся, что коллеги из других городов также смогут на определенных условиях дополнять и развивать платформу. Это сделает сканирования более массовым, а музейные экспонаты получат свои виртуальные копии, которые точно смогут существовать вне времени и пространства.

Наша задача, не просто виртуализировать музеи, а наоборот - вернуть посетителей в выставочные залы, в интересном и новом формате рассказать историю уникальных экспонатов, усилить музейные институции качественной сувенирной продукцией, которая впоследствии позволит обеспечить дополнительный финансовый доход.

Презентация состоится:

14 июля, в 15:00 ч. по адресу: г.Львов, Площадь Рынок, 6 (конференц-зал ЛИМ).

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Автор: Григорий Бондарь