В Одесской области подростки убили пожилого турка, расчленили и закопали тело

Подозреваемая в убийстве 17-летняя девушка была с иностранцем в интимных отношениях, которые она назвала мотивом убийства.

В городе Белгород-Днестровском Одесской области двое несовершеннолетних убили гражданина Турции, после чего расчленили и закопали его тело.

Как сообщили УНИАН в Белгород-Днестровском отделе полиции, об исчезновении 68-летнего иностранца, который арендовал жилье в Белгороде-Днестровском, 6 июля в полицию сообщил его племянник.

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Правоохранители начали поиски мужчины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они осмотрели квартиру, в которой проживал гражданин Турции, и обнаружили в ней следы крови.

«Отрабатывая круг общения пропавшего, правоохранители вышли на след тех, кто был причастен к его исчезновению. Злоумышленниками оказались 17-летние жители Белгород-Днестровского района – юноша и его подруга, у которой ранее были интимные отношения с потерпевшим», - рассказали в отделе.

По данным следствия, подозреваемые, тщательно подготовившись, ночью через окно проникли в квартиру мужчины и убили его.

«Чтобы скрыть следы преступления, тело расчленили ножом, разложили по сумкам и закопали возле лимана, на окраине города», - сообщили в полиции.

Как отмечается, вчера, 8 июля, подозреваемых задержали. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Мотивом своего поступка «пара» называет месть за интимные отношения девушки с погибшим.

Действия несовершеннолетних следователи квалифицировали по п.12 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное им грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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