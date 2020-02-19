Убил и расчленил: полиция задержала пенсионера, выбросившего части тела в ставок (фото, видео)

Установлено, что мужчина совершил преступление из-за нежелания отдавать потерпевшей одолженные деньги.

В Кривом Роге полицейские задержали 78-летнего местного жителя по подозрению в умышленном убийстве женщины.

Читайте такжеВ Кременчуге посреди улицы застрелили мужчину (фото, видео)Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Установлено, что мужчина совершил преступление из-за нежелания отдавать потерпевшей одолженные деньги. Злоумышленник ударил женщину молотком по голове, а затем расчленил тело на части и бросил в водоем.

«18 февраля в водоеме водолазы обнаружили фрагменты тела потерпевшей женщины. Во время расследования сотрудники уголовного розыска установили, что погибшая – 76-летняя местная жительница», – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый дает показания. Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее УНИАН сообщал, что на Днепропетровщине в водоеме нашли фрагменты женского тела.