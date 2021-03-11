Нападение произошло днем, когда женщина красила забор.

Одесские полицейские задержали мужчину, который зарубил женщину топором и скрылся в Винницкой области.

Читайте такжеПьяный житель Днепра открыл огонь из окна многоэтажкиКак сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено 9 марта.

Информация об убийстве в селе Нерубайском поступила в правоохранительные органы от родственников потерпевшей, которые обнаружили ее мертвой во дворе.

«59-летнюю жительницу Нерубайского с признаками насильственной смерти обнаружили в собственном дворе», - сказано в сообщении.

По данному факту было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В тот же день в ходе расследования полицейские обнаружили окровавленные вещи и предполагаемое орудие преступления – топор, принадлежавшие 48-летнему соседу убитой.

Отмечается, что мужчину задержали в одном из населенных пунктов в Винницкой области, куда он отправился к родственникам, надеясь спрятаться от полиции.

По словам задержанного, он ударил соседку топором по голове, когда она красила ворота. Однако внятно объяснить причину своего поступка мужчина не смог. Ему объявлено подозрение в умышленном убийстве, он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, в том числе психиатрическая. Если подозреваемого признают вменяемым, ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщают местные жители, убийство Светланы Бондаренко произошло на территории дачного кооператива «Нептун». По информации дочери убитой, ее мать работала воспитательницей в детском саду.

«Маму с разрубленной головой обнаружила моя 80-летняя бабушка», - рассказала дочь потерпевшей.

Со слов соседей подозреваемого, он психически неуравновешен. Люди слышали, как потерпевшая кричит, но не успели вмешаться. Они утверждают, что несколько лет назад подозреваемый, вооруженный молотком, напал на человека, но тогда ему удалось избежать ответственности.

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Автор: Лариса Козовая