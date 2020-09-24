Злоумышленник, который является должником банка и кредитных учреждений, нанес девушке почти 40 ножевых ранений.

В Одессе подозреваемый в убийстве девушки-фармацевта похитил из аптеки 70 тыс. грн.

Об этом сообщил Департамент уголовного розыска Украины в своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, ночью 23 сентября в помещение аптеки зашел ее бывший работник, уволенный в августе этого года.

Как отмечается, у злоумышленника - долговые обязательства перед банком и кредитными учреждениями. Поэтому он преследовал одну цель - завладеть денежными средствами.

"Злоумышленник, видимо, решил, что ограбить аптеку, в которой знаешь расположение каждой полочки, не говоря о сейфе и "тревожной" кнопке - неплохой вариант. На пути негодяя стала 21-летняя девушка-фармацевт", - сказано в сообщении.

Отмечается, что убийца нанес жертве 36 колото-резаных ножевых ранений, от которых та скончалась на месте. Затем мужчина открыл сейф, из которого похитил 70 тыс. грн.

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Задержанному вчера мужчине сообщено о подозрении. На данный момент правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Убийство девушки в аптеке в Одессе: что произошло

Утром 23 сентября в Киевском районе Одессы в аптеке, расположенной по ул. Королева, обнаружили убитой сотрудницу этого учреждения.

Вчера источник в правоохранительных органах сообщил УНИАН о задержании подозреваемого в убийстве, который ранее работал в данной аптечной сети - "АКС".

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Автор: Лариса Козовая