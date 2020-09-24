Рассматривается несколько версий убийства, в том числе – из корыстных побуждений.

Правоохранители задержали подозреваемого в жестоком убийстве сотрудницы одесской аптеки.

Как сообщил УНИАН источник в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, задержан мужчина, который ранее якобы работал в данной аптечной сети – «АКС».

«По предварительным данным, он убедил девушку-сотрудницу его впустить…. Потерпевшая скончалась от множества ножевых ранений», - сказал правоохранитель.

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Сейчас с задержанным проводятся соответствующие неотложные мероприятия.

По информации источника, рассматривается несколько версий убийства, в том числе – из корыстных побуждений.

В отделе коммуникаций регионального главка Нацполиции информацию о задержании не подтвердили, но и не опровергли.

Убийство работницы одесской аптеки

23 сентября, утром в Киевском районе Одессы в аптеке, расположенной по ул. Королева, обнаружили убитой работницу этого учреждения.

Отмечалось, что обстановка в аптеке не нарушена.

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Автор: Лариса Козовая