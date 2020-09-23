В Киевском районе Одессы неизвестный зарезал работницу аптеки на рабочем месте.
Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, убитая девушка обнаружена сегодня утром в аптеке на улице Академика Королева.
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По предварительным данным, потерпевшая - работница этой аптеки - погибла от ножевых ранений. Как отмечается, обстановка в аптеке не нарушена.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции и руководство ГУНП
Анкетные данные погибшей, обстоятельства происшествия и подозреваемый, совершивший преступление, устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщил УНИАН сотрудник правоохранительных органов, ЧП случилось на ул. Академика Королева, 33, погибшая - фармацевт в возрасте 21-22 лет. Убили ее в помещении аптеки, которая по ночам работает при закрытых дверях - через небольшое окно. Предположительно, злоумышленник мог зайти с другого входа - со стороны подъезда (аптека находится на первом этаже 5-этажного жилого дома).
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