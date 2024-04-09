Подозреваемый пока отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Военнослужащий УГО, обвиняемый в убийстве подростка в киевском фуникулере, не признает своей вины.

Как заявила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона, подозреваемый сейчас отстранен от выполнения служебных обязанностей.

По словам Сапьян, задержанный пока не признает своей вины. Он сослался на 63 статью Конституции Украины, согласно которой лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя.

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Убийство подростка в фуникулере

7 апреля военнослужащий Управления государственной охраны Украины имел с ребенком конфликт на станции (ссора произошла с компанией молодых людей, среди которых был погибший).

Во время выяснения отношений мужчина толкнул парня - тот разбил голову об окно, получил резаные раны на шее и умер до прихода медиков. Сейчас Офис генпрокурора уже объявил мужчине подозрение в умышленном убийстве (ч. 1 статьи 115 УК Украины). Расследование продолжается.

В крови подозреваемого обнаружили 1,2 промилле алкоголя, сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян. Об этом свидетельствуют результаты экспертизы.

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