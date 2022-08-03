Россошанский своей вины не признал, но суд пришел к выводу, что неопровержимо доказана виновность Россошанского в совершении умышленного убийства Ноздровской с особой жестокостью.

Суд признал Юрия Россошанского виновным в убийстве в конце 2017 года правозащитницы Ирины Ноздровской и приговорил его к 15 годам заключения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня принял суд присяжных Шевченковского районного суда Киева.

Во время допроса на предыдущих заседаниях Россошанский своей вины не признал, но, по мнению суда, его предыдущие показания и показания свидетелей свидетельствуют о виновности.

"Давая оценку доказательствам..., суд приходит к выводу, что... неопровержимо доказаны совершение и виновность обвиняемого Россошанского в совершении умышленного убийства Ноздровской с особой жестокостью...", - отметил судья, председательствующий по делу.

Так, Россошанский нанес Ноздровской несколько ножевых ранений в область шеи, оттащил ее тело к реке, раздел и покинул там, а затем сжег вещи.

В то же время, версия Россошанского о том, что дать показания о собственной виновности после задержания его заставили правоохранители, не подтвердилась.

Также суд не нашел обстоятельств, смягчающих наказание, однако обстоятельством, что его тяготит, признал совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

"...Признать виновным обвиняемого Россошанского в совершении преступления, предусмотренного п. 4 ч. 2 ст. 115 УК, по которой назначить ему наказание виде 15 лет лишения свободы. Меру пресечения в виде содержания под стражей до вступления приговора в законную силу оставить без изменений", - говорится в приговоре.

Срок отбывания наказания будут считать с момента фактического задержания Россошанского - с 8 января 2018 года.

Также суд постановил взыскать с Россошанского в пользу потерпевших 4 млн грн.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

Убийство Ирины Ноздровской - что известно

1 января 2018 года тело 38-летней Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря 2017 года, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015 года сбил автомобилем племянник экс-главы Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский.

8 января 2018 года по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. В августе дело против Юрия Россошанского было направлено в суд. Дело рассматривает суд присяжных.

Однако родители и дочь правозащитницы убеждены, что Россошанский не сам убивал Ноздровскую, и что к убийству причастны другие люди.

1 сентября 2020 года Шевченковский райсуд Киева исследовал материалы негласных следственных действий по делу об убийстве Ноздровской. В частности, в суде были заслушаны записи разговора Россошанского с Андреем Небитовым, который в то время возглавлял отдел криминальной полиции Киевщины. Согласно этим записям, Россошанский договорился с полицией о том, что его действия будут квалифицироваться как убийство в состоянии аффекта. Россошанский лично поблагодарил Небытова за эту договоренность. В ходе судебного заседания адвокат Россошанского Алексей Цыбенко заявил, что эти материалы НСРД являются недопустимыми, поскольку якобы нет судебного разрешения на проведение Небытовым НСРД с Россошанским в СИЗО.

Была исследована и экспертиза, которая не подтвердила то, что в момент убийства Ноздровской Россошанский находился в состоянии аффекта.

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