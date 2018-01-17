МВД показало видео, на котором Ноздровская возвращается домой за несколько часов до смерти

Министерство внутренних дел опубликовало кадры с уличных камер наблюдения, на которых зафиксирована юрист Ирина Ноздровская по дороге из центра Киева домой в день убийства 29 декабря.

Видеозапись опубликовал на странице в Facebook спикер МВД Артем Шевченко.

"Национальная полиция продолжает расследование и, в случае наличия оснований, обязательно будет привлекать к ответственности других лиц, помимо главного подозреваемого Россошанского-старшего. Нет никаких оснований строить конспирологию или политику на этом поистине драматическом, но банальном, сугубо уголовном преступлении. На этих видео с камер наружного наблюдения - Ирина Ноздоровская за час-полтора до убийства по пути домой", - написал Шевченко.

Как отмечает Эспрессо, на видео Ноздровская в 15:40 29 декабря идет от улицы Институтской и заходит на станцию метро Крещатик. В 16:11 камеры фиксируют ее в последний раз на станции метро Героев Днепра, откуда следуют маршрутки в ее село Демидов.

Ирина по дороге домой звонила родителям, сказала, что скоро будет дома. В 17:30 вышла из маршрутки, но домой уже не вернулась.

Справка УНИАН. 1 января тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-главы Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

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Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

8 января по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. 9 января суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (до 8 марта включительно) без возможности внесения залога.

10 января первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что на теле убитой была обнаружена ДНК Юрия Россошанского.

14 января советник министра внутренних дел Украины Шкиряк заявил, что в деле об убийстве Ноздровской могут появиться новые подозреваемые. «Следствие не завершено, есть все основания полагать, что были лица, которые знали об этом преступлении, но промолчали, а это уголовная ответственность. Они станут подозреваемыми после того, как им будет предъявлено подозрение», - отметил Шкиряк.