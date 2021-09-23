Юрия Россошанского будут содержать в следственном изоляторе как минимум до 19 ноября.

Юрию Россошанскому, обвиняемому в убийстве в конце 2017 года правозащитницы Ирины Ноздровской, снова продлили срок содержания под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о содержании Россошанского в СИЗО еще 60 суток.

"Суд принял решение ходатайство прокурора удовлетворить, продлить срок содержания под стражей обвиняемого Россошанского до 19 ноября включительно", - сказал председательствующий по делу.

Следует также отметить, что сегодня должны были допросить свидетеля по делу - следователя Лидию Лучинскую, которая, по мнению пострадавших, причастна к фальсификации материалов расследования убийства Ноздровской.

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Убийство правозащитницы Ноздровской: что известно

1 января 2018 года тело 38-летней Ирины Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла 29 декабря 2017 г., обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую в сентябре 2015 г. сбил автомобилем племянник экс-главы Вышгородской райсуда Дмитрий Россошанский.

8 января 2018 г. по подозрению в убийстве Ноздровской задержали отца Дмитрия Россошанского - Юрия Россошанского. В августе дело против Юрия Россошанского было направлено в суд. Дело рассматривает суд присяжных.

Однако родители и дочь правозащитницы убеждены, что Россошанский не сам убивал Ноздровскую, и к убийству причастны другие люди.

Автор: Дмитрий Хилюк