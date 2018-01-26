ДНК и вторая версия: раскрыты детали расследования убийства Ноздровской

Недавнее убийство правозащитницы Ирины Ноздровской генеральный прокурор считает большой трагедией.

Но в расследовании есть определенные продвижения и неопровержимые доказательства. Об этом Юрий Луценко рассказал в интервью газете "Сегодня".

Отвечая на вопрос, верит ли он сам в нынешнюю версию, что убил Ирину отец осужденного убийцы ее сестры, Юрий Луценко отметил, что тому есть много доказательств.

"... под ногтями убитой на правой руке были следы ДНК другой личности. И эти следы совпадают с ДНК нынешнего подозреваемого. А у него на лбу следы, идентичные тем, которые оставлены ногтями человеческой руки. Факт второй — найден нож, по сути, садовая заточка, на котором есть следы ДНК жертвы. Кроме того, есть ряд свидетельских показаний, и сам подозреваемый рассказал и показал все, что произошло — когда и где. Сейчас мы ждем ответа экспертизы на вопрос, можно ли считать найденный пепел остатками сожженной одежды жертвы. Также разыскиваем следы крови по пути следования подозреваемого с жертвой, указанного им, хотя экспертиза говорит, что кровь в основном пошла внутрь ее тела. Но мы все же ищем", – заявил он.

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По его словам, в деле есть некоторые неясности. И в частности, для него лично остается вопросом, был ли убийца один. Сейчас следствие разрабатывает и эту вторую версию, о которой ранее уже намекал Антон Геращенко.

"Неправда, что физическое состояние подозреваемого не давало ему возможности перенести труп одному. Но все же мы разрабатываем версию, что там был кто-то еще. Тем более, что под другими ногтями погибшей есть следы еще ДНК, чью принадлежность устанавливаем", – рассказал генпрокурор.

Но, по его словам, вокруг дела многие так называемые активисты, просто пиарятся, что никак не способствует расследованию.

"Эти так называемые активисты пошли дальше и пробовали избить руководителя областной полиции, от которого и требовался результат по раскрытию убийства! Так нельзя! И я считаю, что ГПУ и МВД раскрыли дело не благодаря помощи, а вопреки истерии, которую развернули вокруг этого дела. Я лично держал дело на контроле", – подчеркнул Луценко.

Напомним, ранее сторона защиты в деле об убийстве Ноздровской пришла к выводу, что главный подозреваемый Юрий Россошанский мог оговорить себя и взять на себя чужую вину.