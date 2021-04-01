Злоумышленника госпитализировали. Ему сообщили о подозрении.

В Одесской области мужчина застрелил из ружья свою жену и пытался покончить с собой.

Читайте такжеУтопились в карьере в авто: отец с сыном совершили суицид вместе (фото, видео)Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП

случилось вечером 30 марта во дворе домовладения жителей Любашевской поселковой общины.

«40-летний мужчина из охотничьего ружья выстрелил в сожительницу, а затем в себя. Пострадавших немедленно госпитализировали, однако ранения 40-летней женщины оказалось несовместимым с жизнью», - сказано в сообщении.

По словам 19-летнего сына супругов, вечером семья принимала гостей, а когда те ушли, глава семьи начал стрелять. Юноша видел, как родители шли по коридору на улицу. В этот момент отец неожиданно выстрелил в мать из своего ружья, которое было у него в руках.

«Женщина упала на пол и мужчина бросился к ней, а когда осознал, что натворил, из того же оружия выстрелил себе в подбородок», - рассказали в главке.

Сейчас мужчина прооперирован и находится в больнице под наблюдением полицейских. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как отмечается, семья по месту жительства характеризуется положительно. Следователи устанавливают, что стало причиной случившегося.

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Автор: Лариса Козовая