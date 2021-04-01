В Одесской области мужчина застрелил из ружья свою жену и пытался покончить с собой.
Читайте такжеУтопились в карьере в авто: отец с сыном совершили суицид вместе (фото, видео)Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП
случилось вечером 30 марта во дворе домовладения жителей Любашевской поселковой общины.
«40-летний мужчина из охотничьего ружья выстрелил в сожительницу, а затем в себя. Пострадавших немедленно госпитализировали, однако ранения 40-летней женщины оказалось несовместимым с жизнью», - сказано в сообщении.
По словам 19-летнего сына супругов, вечером семья принимала гостей, а когда те ушли, глава семьи начал стрелять. Юноша видел, как родители шли по коридору на улицу. В этот момент отец неожиданно выстрелил в мать из своего ружья, которое было у него в руках.
«Женщина упала на пол и мужчина бросился к ней, а когда осознал, что натворил, из того же оружия выстрелил себе в подбородок», - рассказали в главке.
Сейчас мужчина прооперирован и находится в больнице под наблюдением полицейских. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Как отмечается, семья по месту жительства характеризуется положительно. Следователи устанавливают, что стало причиной случившегося.
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