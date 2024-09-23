В деле об убийстве Ирины Фарион уже 2 месяца содержится информация о пистолете "Форт 12-Р", который является вещественным доказательством с другими изъятыми предметами.

Галицкий районный суд Львова принял решение о продлении срока содержания под стражей подозреваемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко и об отказе владельцу пистолета "Форт 12-Р" в отмене ареста оружия, которое фигурирует в деле, пишет "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра.

В материалах дела содержится информация об обращении заявителя в суд с просьбой вернуть имущество, изъятое 14 августа во время обысков в арендованной квартире экс-сотрудницы "Днепромлин", вместе с 150 патронами, магазином для огнестрельного оружия, двумя мобильными телефонами, планшетом и другими вещами.

Заявитель, как сообщается, подал ходатайство и сообщил, что с момента обыска прошло немало времени, чтобы изъятые вещи были изучены следователем, в частности, пистолет "Форт 12-Р". К тому же он добавил, что все документы на использование этого оружия у него имеются.

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Старший следователь полиции Львовской области, прибывший в суд, не согласился с этим и подчеркнул, что изъятые вещи признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве по факту умышленного убийства Ирины Фарион, пишет СМИ. На текущий момент эти предметы находятся в распоряжении экспертов для проведения нескольких типов экспертиз.

Суд не нашел законных оснований для удовлетворения ходатайства владельца ранее изъятых вещей после того, как проанализировал доказательства нескольких участников процесса. Кроме того, как говорится в материале, заявитель, подавший ходатайство, не предоставил должные доказательства, которые подтвердили бы, что арест на имущество был наложен или необоснованно, или с нарушением требований Уголовного процессуального кодекса Украины.

Дело об убийстве Ирины Фарион

Ранее УНИАН сообщал, что подозреваемый в убийстве Вячеслав Зинченко не имеет связей с Россией, по словам его адвоката.

"Это не российский след. У него априори нет ничего общего ни с Россией, ни с кем", - заявил Игорь Сулима.

Кроме того, Сулима указал на важный факт насчет подозреваемого. В частности, он заявил, что Зинченко не скрывал свои персональные данные и перемещения.

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