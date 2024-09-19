Ранее сообщалось, что следствие отрабатывает версию о причастности российских спецслужб к убийству языковеда.

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко не имеет ничего общего с Россией. Об этом заявил его адвокат Игорь Сулима в интервью 24 Каналу.

"Это не российский след. У него (подозреваемого Вячеслава Зинченко - УНИАН) априори нет ничего общего ни с Россией, ни с кем", - сказал адвокат.

Отвечая на вопрос, не пришло ли следствие к выводам, что у подозреваемого могли быть сообщники, или он мог организовать и совершить преступление самостоятельно, Сулима отметил: "Я не могу понять одного - для того, чтобы это сделать, надо иметь какую-то цель, неприязнь, что-то, чтобы заставило пойти на такой поступок. Я очень хочу дождаться обвинительного акта и посмотреть, что там будет написано в мотивировочной части. Мотив в этом аспекте должен быть очень серьезным. Это или собственные неприязненные отношения - их нет, потому что она у него не преподавала, он даже не знал ее до того. Какой-то его пророссийский след, чего тоже нет. Я думаю, что общество убедится, что это очень адекватный и умный человек".

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Убийство Ирины Фарион

19 июля во Львове стреляли в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству.

Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и избрали меру пресечения в виде двух месяцев пребывания под стражей без права внесения залога.

Парень не признает себя виновным. Он отказался давать показания. Адвокат подозреваемого считает, что доказательств причастности его подзащитного к убийству нет.

Служба безопасности Украины отрабатывает версию о причастности российских спецслужб к убийству Фарион.

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