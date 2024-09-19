Он заявил, что боится за свою жизнь.

Подозреваемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог еще на 60 суток – до 17 ноября. Соответствующее решение сегодня принял Галицкий районный суд Львова, сообщает Суспильне.

Зинченко прибыл на заседание и заявил журналистам, что для него будет лучше находиться под стражей, потому что он "боится за свою жизнь".

"Меня прячут, потому что мне грозит опасность и от российских спецслужб, и от радикально настроенных лиц. Если мне не продлят меру пресечения и со мной что-то случится, то мне "помогли". Я себя убивать не собираюсь", - сказал подозреваемый, сообщают Новости.LIVE Львов.

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На заседании прокуроры по делу подали ходатайство о продлении срока досудебного расследования до 26 января 2025 года, поскольку он истекал 26 сентября. Просьбу продления срока объяснили сложностью проведения экспертиз и тем, что часть из них будет выполнена в октябре и ноябре 2024 года.

"В связи с загруженностью экспертных учреждений на выполнении находятся одна судебно-психологическая экспертиза, 17 психологических экспертиз, одна комплексная баллистическая - продуктов взрыва и выстрела, несколько медицинских. Без получения выводов этих экспертиз завершить следствие невозможно", - сказал прокурор.

Адвокаты Зинченко считают это затягиванием следствия.

Судья удовлетворил ходатайство прокуроров и продлил срок досудебного расследования на 6 месяцев - до 26 января 2025 года.

Также прокуроры просили суд продлить срок содержания Зинченко под стражей без права на внесение залога на 60 суток.

Судья решил оставить меру пресечения для подозреваемого без изменений - это содержание под стражей без залога сроком на 60 суток - до 17 ноября.

Адвокат Зинченко Игорь Сулима сообщил, что сторона защиты будет подавать апелляцию на решение суда.

Убийство Ирины Фарион

19 июля во Львове стреляли в известного языковеда и общественного деятеля Ирину Фарион. Она получила ранение головы и умерла в больнице.

25 июля стало известно о задержании в Днепре 18-летнего Вячеслава Зинченко, который может быть причастен к убийству.

Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве и избрали меру пресечения в виде пребывания под стражей до 22 сентября без права внесения залога.

Парень не признает себя виновным. Он отказался давать показания.

Адвокат подозреваемого считает, что доказательств причастности его подзащитного к убийству Фарион нет. Он подал апелляционную жалобу на избранную меру пресечения. Однако суд ее не удовлетворил.

Дочь Фарион София Особа заявила, что будет требовать для подозреваемого в убийстве ее матери пожизненного лишения свободы.

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