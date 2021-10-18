Кроме компенсации от государства, семья погибшей хочет получить от родителей подозреваемого возмещение части расходов на погребение

Родители 6-летней Мирославы Третьяк, которую убили в Старом Салтове на Харьковщине, требуют от государства 100 миллионов гривень. Семья девочки хочет получить компенсацию, потому что считает, что именно бездействие должностных лиц стало причиной трагедии.

Также родители хотят получить от семьи подозреваемого в убийстве девочки часть денег, которые они потратили на погребение Мирославы, передает "Общественное".

Представитель семьи Артем Донец рассказал изданию, что компенсацию в виде 100 миллионов гривень семья девочка хочет получить от местных органов самоуправления, социальных служб, правоохранителей и педагогов.

"Это моральный вред за бездействие государственных органов, которые знали о девиантном поведении ребенка с 2016 года и по момент этой ужасной трагедии никаких мер не предпринимали для того, чтобы предупредить, устранить. Все то, что они делали, было на бумаге: проведено собеседование, спланированы мероприятия, разработан журнал. А на самом деле они ничего не делали. Они не меньше отвечают за гибель этой девочки, чем этот парень", отметил Донец.

Читайте такжеУбийство 6-летней девочки на Харьковщине: полиция завершила расследованиеКроме моральной компенсации, семья девочки требует возмещения части расходов на погребение ребенка. Эти средства должны оплатить родители подозреваемого в убийстве Мирославы мальчика. Иски о взыскании денег уже приобщили к материалам дела, следующее заседание назначено на 28 октября.

Смерть Мирославы Третьяк: что известно

28 июля, полиция Харьковской области распространила сообщение о розыске ребенка. О пропаже девочки в 19:10 сообщила ее мать, рассказав, что ребенок пошел гулять с 13-летним знакомым, который живет неподалеку в поселке Старый Салтов.

Девочку нашли мертвой. Тело ребенка обнаружили в заброшенном доме с признаками насильственной смерти - были ушибы головы и лица.

Читайте также"Она всех во дворе достала": подозреваемый в убийстве под Харьковом подросток раскрыл детали трагедииВ совершении преступления подозревают несовершеннолетнего, с которым пошла гулять жертва. Речь идет о подростке, который живет с мамой по соседству. По информации СМИ, 13-летний Богдан Ф. ранее уже находился в поле зрения полиции из-за жестокого обращения с животными.

Мать погибшей девочки Татьяна Третьяк говорит, что дочь с предполагаемым убийцей знакома с детства. Богдан водился с малышами постоянно, несмотря на разницу в возрасте.

Как утверждает мать Богдана, в день трагедии с детьми был и взрослый - ранее судимый харьковчанин, который время от времени заезжал в городок.

Если вину докажут, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Автор: Полина Кузенко