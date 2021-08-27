Суд уже продлил меру пресечения для Богдана Ф. - он останется в спецраспределителе.

Подросток, которого подозревают в убийстве 6-летней Мирославы Третьяк в Старом Салтове Харьковской области, является вменяемым.

Об этом сообщает "Общественное".

По словам пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, об этом говорится в результатах психиатрической экспертизы.

"Психиатрическая экспертиза показала, что подозреваемый был вменяемым и осознает свои действия и их последствия", - отметил Чубенко.

В связи с этим на судебном заседании 27 августа Киевский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил меру пресечения для 13-летнего Богдана Ф. - его оставят в спецраспределителе для несовершеннолетних преступников еще на 30 суток.

Смерть Мирославы Третьяк: что известно

Мирослава Третьяк исчезла вечером, 28 июля, в родном селе Старый Салтов. Тело ребенка нашли в заброшенном здании с признаками насильственной смерти - ушибами головы и лица.

Читайте такжеУбийство 6-летней Мирославы Третьяк: в селе рассказали о возможных мотивах поступка подросткаГлавным подозреваемым оказался 13-летний сосед Богдан Ф. Именно в его обществе в последний раз видели 6-летнюю девочку.

Известно, что накануне трагедии дети поспорили, и уже впоследствии подросток пригласил малолетнюю соседку прогуляться.

Подозреваемый признался в убийстве, однако его мотивы до сих пор выясняют. Парень уже фигурировал в скандалах – школьника неоднократно уличали в жестком обращении с животными.

Но, как утверждает мать Богдана, в день трагедии с детьми был и взрослый - ранее судимый харьковчанин, который время от времени заезжал в городок.

Если вину докажут, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Автор: Станислав Кожемякин