Богдан говорит, что к убийству может быть причастен еще один человек.

Подросток, подозреваемый в убийстве шестилетней Мирославы Третьяк, рассказал о совершенном преступлении и раскрыл его новые подробности.

Как пишет харьковский сайт Newsroom, об этом шла речь в программе "Говорит Украина". В частности, в эфире обнародовали запись разговора 13-летнего Богдана с сестрами. Подросток рассказал им о "взрослом мужчине на мотоцикле". Тот якобы попросил его привести жертву в заброшенную пекарню, чтобы "разобраться" с ней. Мирослава якобы "доставала" Богдана.

"Она всех во дворе достала", - заявляет он на записи.

Богдан также заявил сестре, что мужчина якобы предлагал ему убить девочку, на что подросток согласился. После этого он остался ждать Богдана с жертвой.

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По имеющейся информации, семья подозреваемого заявляла о двух ранее судимых мужчинах, которые могут иметь отношение к преступлению. Сообщается, что один из них имеет судимость за изнасилование малолетней родственницы, а второй якобы заигрывал с 15-летней сестрой Богдана.

Официально в указанном деле фигурантом является лишь Богдан.

Смерть Мирославы Третьяк на Харьковщине

В ночь на 29 июля в Старом Салтове на Харьковщине нашли тело пропавшей накануне 6-летней девочки Мирославы Третьяк. Мертвого ребенка обнаружили в заброшенном доме с признаками насильственной смерти – ушибы головы и лица.

Подозреваемым стал 13-летний местный житель Богдан Ф. Именно в обществе парня погибшую видели последний раз. Школьник известен своим жестоким обращением с животными. Например, в 4 классе Богдан по-садистски убил щенков, растолкав их головы о камень.

Если вину докажут, убийце грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Автор: Юрий Годован