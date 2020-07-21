У террориста-захватчика из Луцка есть судимости - Геращенко

Мужчина сделал два выстрела в сторону правоохранителей и бросил в их сторону гранату, которая не взорвалась.

У мужчины, захватившего автобус в центре Луцка с людьми, есть судимости.

По информации заместителя министра МВД Украины Антона Геращенко, в сети интернет за авторством "Максим Плохой" изложено книгу "Философия преступника", в которой автор описывает свое пребывание в местах лишения свободы и свои взгляды на жизнь.

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"Меня 15 лет исправляют, но я не поправился, а скорее наоборот - я еще больше стал тем, кем я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я - это всегда Я, потому что - Я могу. Я могу, потому что есть только одно, чего я не могу - не быть Преступником. Я могу, потому что решаю все сам и живу по-своему. Я могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога - в зеркале...", - привел министр отрывок из книги.

Кроме того, мужчина совершил два выстрела в сторону правоохранителей и бросил в их сторону гранату, которая не взорвалась.

В области ввели оперативный план «Заложник», СБУ введен план «Бумеранг», территорию площади окружили спецназовцы. На месте работают все подразделения МВД.

Как сообщал ранее УНИАН, сегодня к Нацполиции поступил вызов о захвате неизвестным мужчиной рейсового маршрута с пассажирами. Позже он опубликовал свои требования в Twitter.

В частности, он "поздравил" всех с днем антисистемы и заявил, что "государство – это первый террорист". На месте событий слышали выстрелы. Есть ли среди заложников дети и имена пассажиров - не сообщают.

Также, стало известно, что мужчина имеет психические расстройства и находился на учете у психиатра.

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