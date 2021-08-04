Прохнич, по словам Мельничука, является человеком со "стержнем".

Первый командир батальона "Айдар", в котором служил Владимир Прохнич, захвативший Кабмин, Сергей Мельничук заявил, что он является "человеком со стержнем".

По его словам, на соответствующий поступок Прохнича могла подтолкнуть очень серьезная причина. Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"Государство не заботится. Есть часть активистов, которые пытаются пригреться возле коррупционных схем, которые фактически на себя забирают потоки финансирования, что должны доходить до тех, кто действительно воевал, был в окопах. А "карманные" активисты все это перехватывают, и на реабилитацию и все остальное ничего не доходит. Это последствия ситуации, когда у людей все накипело, и уже переходит за край. Видно, что человек в состоянии аффекта, у него просто крышу сорвало, если по-простому говорить", - заявил он.

Мельничук рассказал, что вместе с задержанным бойцом ранее принимал участие в боях на Донбассе.

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"Могу говорить, что это человек со стержнем, и если он пошел на такие меры, было от чего его "переклинить". У него и ранения, и контузии реальные, друзья погибали на глазах. Сапером он был от бога, человек заслуженный. Не был он тем активистом, который ходил по разным мероприятиям. Занимался бизнесом еще с одним АТОшником, который умер, была у него автомастерская и мойка. Были сложности со здоровьем, некоторые долги после смерти напарника. Оплатить тот пласт всего, что есть, коммунальных платежей, особенно когда есть дети, старые родители на содержании – нужно все это выдержать, особенно если взял кредит на развитие бизнеса", - рассказал он.

Захват Кабмина: что известно об инциденте и задержанном

Утром 4 августа мужчина зашел с предметом, похожим на гранату, в здание Кабинета министров. Он продемонстрировал охране боеприпас и стал угрожать его взорвать.

В связи с этим полиция оцепила квартал, была введена специальная операция. Правоохранители больше часа проводили с ним переговоры. Впоследствии его задержали.

Мужчиной, захватившим Кабмин, является ветеран АТО по имени Владимир Прохнич. Он - предприниматель из Ирпени Киевской области (по ремонту автомобилей). Впоследствии стало известно, что он был недоволен работой госучреждения и ненадлежащим финансовым обеспечением бывших военнослужащих. Потому и пошел на преступление.

Задержанному бывшему военнослужащему 43 года. В отношении его начато уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 341 (захват государственных зданий), ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием).

Автор: Юрий Годован