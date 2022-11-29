Спасатели сумели быстро достать женщину.

В Киеве в лифте застряла беременная женщина, у которой начались роды. Пришлось звать на помощь спасателей, ведь самостоятельно выбраться она не могла.

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Киеве, информацию об инциденте они получили 28 ноября. Женщина, которая застряла в лифте и у нее начались роды, находилась в Святошинском районе.

"Сразу же к месту вызова были направлены спасатели18-й Государственной пожарно-спасательной части. Как оказалось, женщина 1992 года рождения находилась в заблокированном лифте между 5-м и 6-м этажами", - сообщили спасатели.

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Специалисты применили шансовый инструмент и открыли двери лифта. Затем они достали женщину и передали ее медикам. Роженицу доставили в роддом.

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Недавно УНИАН сообщал, что на Киевщине две семьи отравились угарным газом. Пострадал 4-летний ребенок. Они использовали для освещения генератор, который находился прямо в помещении.

Также стало известно, что в столице женщина силой "воспитывала" чужого ребенка. Вследствие того, что она пыталась вступиться за своего внука, маленький мальчик упал на металлические ворота.

А 28 ноября прокуратура сообщила, что в Киеве "курьер" дерзко ограбил женщину. Он душил ее и угрожал убить детей.

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