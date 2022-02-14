Пассажирка получила серьезные травмы, ее госпитализировали в реанимацию.

На Закарпатье микроавтобус Mersedes Vito попал в ДТП. Бус "вылетел" с дороги. Во время аварии сильно пострадала беременная женщина, которая находилась на пассажирском кресле и была пристегнута ремнем безопасности. Она потеряла ребенка.

Об этом сообщает Zakarpattya24.

Авария случилась примерно в 6:00 утра, 14 февраля. На трассе возле села Среднее микроавтобус Mersedes Vito "вылетел" с участка дороги, где сейчас идут ремонтные работы. В аварии пострадала беременная женщина. Водитель буса не пострадал.

Пассажирка была на 30-й неделе беременности. Она получила серьезные травмы. Женщину госпитализировали в Ужгород, в реанимацию.

В Ужгородской центральной городской клинической больнице изданию Zakarpattya24 сообщили, что женщина была пристегнута ремнем безопасности. Во время аварии она сломала кости тазобедренного сустава, у нее начались внутренние кровотечения. Врачи пытались сохранить беременность женщины, однако травмы были настолько серьезными, что она потеряла ребенка. Сейчас пострадавшая находится в очень тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.

В патрульной полиции Закарпатья подтвердили факт ДТП и отметили, что авария произошла на 792-м километре трассы. На момент инцидента в микроавтобусе находились два человека - мужчина 1991 года рождения и женщина 1994 г. р.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство. Сейчас все обстоятельства аварии выясняют следователи.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесской области пьяный водитель на внедорожнике сбил мать с ребенком.

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