Ему грозит до шести лет лишения свободы.

В Павлограде мужчина сообщил о ложном минировании жилого дома, в котором живет его бывшая девушка.

Об этом сообщают в полиции Днепропетровской области.

Мужчина позвонил в полицию и заявил, что собирается взорвать дом по ул. Харьковская. Он требовал выплатить ему 50 тысяч долларов США.

Полицейские обследовали дом и не обнаружили взрывоопасных предметов. В течение часа они установили личность злоумышленника. Им оказался 39-летний местный житель.

Читайте такжеВ Бердянске на глазах у отдыхающих спасли тонущего ребенкаОн сообщил, что бомба заложена в доме бывшей девушки, чтобы досадить ей. Его задержали.

9 августа следователем по согласованию с окружной прокуратурой злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

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Автор: Людмила Жерновская