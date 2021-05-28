Следственные органы утверждают, что один e-mail пришел до разворота самолета, а второй - после.

В Следственном комитете Беларуси утверждают, что в Национальный аэропорт Минск поступили два электронных письма о бомбе на борту рейса Ryanair "Афины-Вильнюс", который 23 мая экстренно посадили в Минске.

"Уже установлено, на что обращаем особое внимание, что сообщений о "минировании" самолета, поступивших посредством Швейцарского почтового сервиса анонимной почты ProtonMail, было несколько - в 12:25 и в 12:56. В настоящий момент подробно изучаются и анализируются записи переговоров с пилотами авиасудна, проводятся иные многочисленные следственные действия", - сообщила в пятницу, 28 мая, пресс-служба СК.

В ведомстве также заявили, что для подтверждения "последовательности своих стремлений" следствие подготовило и в ближайшее время отправит в органы прокуратуры Швейцарии просьбу об оказании правовой помощи в получении сведений о пользователе почтового ящика, с которого было отправлено сообщение о "минировании" рейса.

Кроме того, в Следственном комитете рассматривают возможность направить в органы прокуратуры Швейцарии все ранее попавшие в поле зрения правоохранителей реквизиты ProtonMail в сообщениях о ложном минировании, так как, по словам СК, с начала прошлого года в Беларуси зафиксировано уже 14 таких инцидентов именно с этим почтовым сервисом.

Читайте такжеПутин встретился с Лукашенко и назвал ситуацию вокруг рейса Ryanair "всплеском эмоций" (видео)"Указанный почтовый сервис уже неоднократно фигурировал в уголовных делах об угрозе совершения терактов и взрывов на различных объектах инфраструктуры Беларуси", - добавили в ведомстве.

Посадка самолета Ryanair в Минске

23 мая самолет Ryanair "Афины-Вильнюс" развернулся над территорией Беларуси и экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании, которое якобы получила администрация минского аэропорта и передала экипажу.

Однако в результате власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивался в Беларуси.

Белорусские власти заявили, что сообщение о бомбе на борту рейса было отправлено от имени палестинской организации ХАМАС. Однако сама организация отрицает свою причастность.

Кроме того, сервис ProtonMail заявил, что сообщение о "минировании" было отправлено администрации минского аэропорта уже после разворота самолета.

По информации центра "Досье", в 12:25 письмо пришло на электронную почту администрации "Литовских аэропортов", а на почту Национального аэропорта Минск - в 12:57. Самолет начал разворот около 12:45.

Событие вызвало реакцию в мировом сообществе, появилась информацию о том, что рейс посадили под давлением властей. Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая.

В Европейском Союзе начали подготовку новых ограничительных мер против власти Беларуси, а в МИД Украины подготовили против режима Лукшашенко санкционные предложения для СНБО.

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Автор: Катерина Комолова