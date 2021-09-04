Жертвами жуткого ДТП в Рудках на Львовщине 3 сентября стали 3 человека.

3 сентября в городе Рудки на Львовщине произошло ДТП, в результате которой погибли три человека.

До этого полиция сообщала о четырех погибших, однако впоследствии эту информацию уточнили. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полиции уточнили, что в результате ДТП погибли три человека: водитель фуры, 47-летний пешеход и женщина, которая была его ровесницей.

"Еще двое девочек в возрасте 10 и 16 лет госпитализированы, врачи прилагают все усилия, чтобы спасти их жизни", - указано в сообщении.

Как пишет издание "Сегодня", заместитель городского головы по гуманитарным вопросам города Рудки Роман Биндас сообщил, что по его информации, у фуры отказали тормоза.

"Насколько мне известно, у грузовика отказали тормоза. Когда водитель это понял, то начал изо всех сил сигналить, оповещая другие машины, отгоняя их таким образом от себя. Обо всем этом мне сообщил наш участковый. Истину установит экспертиза", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, на Львовщине водитель грузовика не справился с управлением и въехал в продуктовый магазин.

ДТП произошло 3 сентября, около 16:20, на улице Самборской в городе Рудки.

Как предварительно установили правоохранители, водитель седельного тягача "Рено" не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и въехал в продуктовый магазин.

Автор: Олег Давыгора