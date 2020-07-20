Засыпало песком: на Днепропетровщине трагически погибли мужчина и ребенок (фото 18+)

Инцидент произошел в стихийном местном карьере при наборе песка для хозяйственных работ.

На Днепропетровщине в результате обвала песка в карьере погибли мужчина и ребенок.

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Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, 20 июля в 12:53 в Службу спасения «101» поступило сообщение о несчастном случае с людьми, который произошел в Пятихатском районе за пределами села Комиссаровка.

«Во время набора песка для хозяйственных работ произошел сдвиг песчаной массы в стихийном местном карьере. В результате происшествия засыпало мужчину и ребенка», - говорится в сообщении.

На месте инцидента спасатели в 14:16 изъяли из песка тело ребенка, 2005 г.р., а в 14:25 - тело мужчины, 1969 г. р.

К месту происшествия были привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники ГСЧС.

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