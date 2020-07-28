Спасал детей: на Херсонщине утонул полицейский
На курорте в Херсонской области утонул полицейский, который пытался спасти детей.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.
Трагедия произошла с сотрудником Новокаховского межрайонного отдела областного управления полиции охраны, который поехал с женой отдохнуть на Арабатскую стрелку.
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«33-летний старший сержант увидел, как группу подростков на надувных кругах волна и течение относит на глубину. Не колеблясь, он бросился им на помощь, а следом – другие взрослые курортники. Подросткам помогли добраться до берега, и только тогда, когда все более-менее успокоились, участники импровизированной спасательной операции заметили, что первый, кто поплыл за детьми, исчез. Его тоже начали искать, и нашли мертвым», - говорится в сообщении.
В пресс-службе полиции области сообщили, что сейчас обстоятельства гибели полицейского выясняет следствие.
Как сообщал УНИАН, на одесском курорте двое полицейских избили 25-летнего парня.
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