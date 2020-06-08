В Киеве телохранитель экс-нардепа Ляшко угрожал пистолетом водителю из-за конфликта на дороге (видео)

На записи видно, что двое мужчин разговаривают, затем Стипанюк достает пистолет, после чего видео обрывается.

В Киеве телохранитель бывшего народного депутата Олега Ляшко Евгений Стипанюк угрожал оружием из-за конфликта на дороге. Инцидент произошел 7 июня на улице Заболотного.

Об этом сообщила на странице в Facebook пользователь Alise Kool.

Читайте такжеНа Киевщине мужчина зарезал родную сестру и двух квартирантов"Мы с моим мужем двигались на авто по ул. Заболотного, на отрезке парк "Феофания" – "Арт Молл". Двигаясь во втором ряду, имели наглость не пропустить данную особь, которая очень спешила. В результате данный неизвестный обогнал нас и резко затормозил, дабы произошла остановка двух авто", – говорится в сообщении.

На записи видно, что двое мужчин разговаривают, затем Стипанюк достает пистолет, после чего видео обрывается. При этом у собеседника Стипанюка никакого оружия в руках не видно.

По словам женщины, которая стала очевидцем событий, после происшествия было подано заявление в полицию.

Стипанюк на своей странице в Facebook также прокомментировал инцидент. По его словам, ему якобы угрожали ножом и обещали зарезать.

Видео: Alex Rid

"Действовал с точки зрения безопасности своей жизни и здоровья. Имею травматическое оружие с 2017 года. Надеюсь, Национальная полиция расследует этот инцидент по закону. Надеюсь, можно будет идентифицировать также звук, чтобы было слышно, что говорит этот злоумышленник, который угрожал мне убийством. Правил дорожного движения я не нарушал – уверен, это тоже зафиксировали", – написал он.

Отметим, что на Евгения Степанюка уже заведено уголовное дело из-за инцидента с главой парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом. Тогда Ляшко вместе со своим телохранителем применил физическую силу по отношению к Герусу, в результате чего у того остались синяки.

"Ляшко схватил Геруса за рубашку и применил физическое насилие, прижав Геруса к стене, в то время как Степанюк схватил Геруса за предплечье, тем самым оставив синяки на поверхности грудной клетки", - говорилось в материалах дела.

Как сообщал УНИАН, ранее Олег Ляшко со своими партнерами замуровал центральный вход в скандальный "Велюр".

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