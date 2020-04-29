Ляшко со своими партнерами замуровал центральный вход в скандальный "Велюр", но оставил открытым задний проход (видео)

На стекле активисты написали краской «карантин» и «закон один для всех».

Киевский ресторан «Велюр» нардепа Николая Тищенко активисты заблокировали пеноблоками и монтажной пеной.

Читайте также"Это такой штаб": Тищенко попытался отмазаться, почему его ресторан работает вопреки карантина

Соответствующее видео с процессом блокировки обнародовал экс-нардеп Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

На стекле активисты написали краской «карантин» и «закон один для всех».

«Карантин, так карантин. Для всех! А то миллионы бедствуют, а слуги жируют», – написал Олег Ляшко.

При этом "черный вход" в ресторан активисты не блокировали.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля журналисты Bihus.Info опубликовали сюжет о том, что ресторан "Велюр", принадлежащий Тищенко, продолжает работать, несмотря на введенный в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Как сказано в расследовании, заведение открыто для народных депутатов, бизнесменов, экс-чиновников и партнеров бизнесмена Игоря Коломойского. В ответ Тищенко заявил, что заведение не работает для посетителей и на данный момент является «своеобразным штабом», в котором иногда проходят редкие встречи. Он уверяет, что в «Велюре» встречается со своими помощниками, которые готовят «большую программу преобразования Киева».

Полиция во время проверки заведения разъяснила персоналу ограничения в период карантина и взяла у администратора обязательства по работе только в онлайн-режиме.