Судя по видео с места несчастного случая, отдыхающих туристов он ни капли не смущал.

В Одессе в Аркадии на пляже труп мужчины пролежал четыре часа.

Об этом сообщает «7 канал».

Судя по видео с места несчастного случая, отдыхающих туристов он ни капли не смущал. Они продолжали загорать, плавать и радоваться отпуску.

Как сообщили журналисту УНИАН в пресс-службе мэрии города, чрезвычайное происшествие случилось на пляже «Аркадия». Тело обнаружили в районе пляжного комплекса Red Line.

«Информация о мертвом мужчине сотрудниками спасательно-водолазной службы была получена в 08:48. Муниципальные спасатели прибыли на место в 09:03 и сразу вызвали полицию. Спасатель извлек из воды пожилого мужчину, одетого в плавки», - сообщили в пресс-службе.

Погибшим оказался пенсионер 1938 года рождения.

Напомним, в Одессе в находящемся на побережье отеле "Портофино" сегодня произошел пожар. В соцсетях очевидцы сообщали, что кто-то из гостей отеля забыл зажигалку на балконе, она нагрелась на солнце и вспыхнула. Огонь потушили за несколько минут, и здание "Портофино" якобы не пострадало.

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Автор: Денис Прядко