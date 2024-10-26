Разъяренные люди взяли в осаду административное здание.

В Одесской области на крупнейшем промтоварном рынке "7-й километр" произошел бунт из-за того, что сотрудники ТЦК и СП и полиции якобы задержали там нескольких мужчин.

В частности, в соцсетях тиражируется видео, на котором видно десятки людей. Они идут по территории рынка, подходят к закрытым металлическим воротам одного из административных зданий. Видно, что они возбуждены, некоторые стучат в ворота, в ход идут также части металлического заграждения. Некоторые выкрикивают: "Выпускайте парней!".

По словам авторов видео, якобы военные задержали "парней" на территории рынка, которых намерены отвести, а за воротами - медицинский пункт, где закрылись сотрудники ТЦК.

Позже появилось сообщение, что военных якобы выгнали с рынка. Так это или нет, пока точно неизвестно. В Одесском областном ТЦК и СП, а также в полиции ситуацию пока не комментируют.

Инциденты с ТЦК

Правоохранители открыли уголовное производство по факту конфликта, случившегося в Днепре между главой компании по производству металлопластиковых окон Steko Сергеем Положаем и сотрудником местного ТЦК. Там во время проверки военно-учетных данных, 48-летний мужчина вел себя вызывающе и, игнорируя правила поведения в обществе, высказывался нецензурной лексикой в сторону военного. Дознаватели внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство").

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