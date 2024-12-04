По его словам, пока о "победе" речь еще не идет.

Представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Киеве и области Никита Козыренко заявил о "почти полном искоренении бусификации".

В интервью UA.NEWS он отметил, что под "бусификацию" не подпадают мобилизационные мероприятия, которые проводят согласно требованиям закона - с присутствием соответствующих органов, фиксацией и видеофиксацией:

"Одним из самых больших успехов, которого мы достигли вместе с региональными представительствами под руководством Дмитрия Лубинца, является почти полное искоренение так называемой бусификации", - заявил он.

Видео дня

Омбудсман Дмитрий Лубинец уже отреагировал на это заявление. Он написал в своем Telegram-канале, что слова Козыренко "были вырваны из контекста":

"Действительно, мои представители в регионах реагируют на случаи неправомерных действий представителей ТЦК. По нашим обращениям открыты дисциплинарные и уголовные производства по случаям так называемой "бусификации". Но ни о какой "победе" и достижениях речь идти не может".

Мобилизация в Украине

Ранее министра обороны Рустема Умерова спросили, поможет ли цифровизация армии уменьшить случаи "бусификации" мужчин. Он сказал, что в планах "отходить от болезненных для населения вопросов".

В Минобороны называли часть роликов силовой мобилизации на улицах постановкой. В то же время они отмечали, что не терпят случаи превышения полномочий работниками ТЦК и СП.

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