По данным следствия, таксист отказался везти семью инспектора с малолетним ребенком без специального детского кресла.

В Одессе инспектору полиции объявили подозрение в избиении таксиста.

Как рассказали в пресс-службе Государственного бюро расследований, о подозрении сообщено старшему инспектору одного из отделов полиции Одессы и гражданскому лицу, которые вдвоем избили таксиста.

Поводом для избиения стало то, что таксист отказался перевозить малолетнего ребенка без специального кресла.

Отмечается, что инцидент произошел ночью 27 июля 2020 года в Одессе.

«Инспектор с женой и дочерью сели в такси. Когда водитель заметил, что в его автомобиле находится малолетний ребенок в возрасте до 12 лет, которого он в соответствии с требованиями законодательства не имел права перевозить без спецкресла, он остановился и предложил вызвать другое такси с таким креслом», - сообщили в пресс-службе.

Инспектор полиции начал кричать на таксиста, обвинил в незнании законодательства, выражался в его адрес нецензурной бранью и требовал, чтобы его с семьей увезли обратно - к месту, где они сели в машину.

Читайте такжеВооруженный иностранец наехал на двух полицейских в Одесской области (фото)Выйдя из авто, инспектор ударил водителя рукой по лицу. В это время еще один мужчина, который был рядом, увидев, что происходит, присоединился к избиению. В частности, схватил пострадавшего за шею и начал душить, после чего ударил таксиста по ногам, бросил на землю и продолжил бить руками по спине.

Одновременно инспектор бил пострадавшего по голове и телу. Избиение потерпевшего прекратилось только после вмешательства других граждан.

Обоим мужчинам инкриминируют хулиганство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Перевозка детей в автомобилях в Украине

В октябре 2019 года Верховная Рада приняла закон № 1150 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей».

Детей, рост которых меньше 145 см, или тех, которые не достигли 12-летнего возраста, запрещено перевозить в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. Новый закон ввел штрафы за нарушение этих норм.

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Автор: Лариса Козовая