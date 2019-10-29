В Украине ввели штрафы за перевозку детей в автомобиле без автокресла

Также санкции будут применять в случае перевозки детей до 16 лет в кузове грузовика, а группы детей - ночью.

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение правил перевозки детей» (№ 1150).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 332 народных депутата.

Внефракционный депутат Дмитрий Шпенов во время представления проекта отметил, что законом устанавливается административная ответственность за нарушение правил перевозки детей.

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Он отметил, что по данным Всемирной организации здравоохранения, использование детских автомобильных кресел снижает риск получения травм в ДТП на 70%, а смертности - на 54%.

Дети без автокресла: штраф

Также Шпенов подчеркнул, что законопроектом устанавливается штраф за нарушение правил перевозки детей в размере 510 грн, за повторное правонарушение - 850 грн.

В пояснительной записке обращают внимание, что в Правилах дорожного движения определено: "запрещается перевозить детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; детей до 16-летнего возраста - в кузове любого грузового автомобиля; организованные группы детей в темное время суток".

По официальным данным Национальной полиции, ежегодно на дорогах Украины гибнет не менее 3,5 тыс. человек и травмируется не менее 35 тыс., немалую часть среди пострадавших составляют именно дети.

Родители забывают, что игнорирование установленных правил перевозки детей, а особенно относительно пользования автокреслами, может привести к гибели ребенка.

Отмечается, что в Украине владельцы автомобилей используют детские кресла только для 12% детей в возрасте до 6 лет, и почти никогда для старших детей, о чем свидетельствуют результаты всеукраинского опроса, проведенного исследовательской компанией Ipsos.

Стоит отметить, что за несоблюдение правил безопасной перевозки детей в Германии нарушители платят штраф в размере 60 евро, в Чехии - 78 евро, Эстонии - до 400 евро, Польше - 35 евро.