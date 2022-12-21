Исполнителям сначала давали тестовые задания, а потом они должны были выполнить резонансные убийства.

Служба безопасности Украины предотвратила несколько покушений на главу Главного управления разведки Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова. Глава СБУ Василий Малюк остается одной из целей россиян для ликвидации.

Как отметил Малюк в интервью Наталье Мосейчук, исполнителям покушений на Буданова и Резникова российские спецслужбы давали тестовое задание. Но СБУ сработала на опережение и поломала планы россиян.

Спецслужбы сымитировали выполненное задание, прислали врагу фотоотчет и получили за работу деньги. Русские поняли, что их "агенты" могут и умеют работать, а после этого отправили исполнителя для ликвидации Буданова и Резникова. Агента задержали в августе.

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"Таких историй не одна и не две, скажу так: их до десяти", - отметил Малюк.

Покушения на Буданова и Резникова

В августе этого года СБУ задержала агента России, который планировал убийство Алексея Резникова и Кирилла Буданова.

Следствие выяснило, убийство руководителя боевого подразделения должно стать "тестовым" задачей перед выполнением других заказных убийств политических и публичных лиц Украины - министра обороны, руководителя ГУР, одного из руководителей "Национального корпуса" - в прошлом командира разведроты полка украинского военного подразделения "Азов", советника одного из министров и других.

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