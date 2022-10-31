Его "тестовым заданием" должно было стать убийство руководителя одного из боевых подразделений.

Киевлянин планировал ряд убийств политиков и военных по заказу российских спецслужб.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Как установило следствие, подозреваемого завербовал житель Луганщины, который с 2014 года поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины и лично принимал участие в боевых действиях на стороне страны-агрессора в рядах так называемой "народной милиции ЛНР". После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он находился на территории России, где и начал сотрудничать с представителями Генштаба страны-оккупанта.

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"Примерно в мае 2022 года мужчина получил от российских кураторов задание осуществить подготовку к совершению заказного убийства гражданина Украины, руководителя одного из подразделений, который воюет с агрессором. Для этого он привлек исполнителя – киевлянина, который согласился выполнить заказ, в который входила слежка за объектом и его последующая ликвидация с применением огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что убийство руководителя боевого подразделения должно стать "тестовой" задачей перед выполнением других заказных убийств политических и публичных лиц Украины - министра обороны, руководителя ГУР, одного из руководителей "Национального корпуса" - в прошлом командира разведроты полка украинского военного подразделения "Азов", советника одного из министров и других.

За убийство каждого из них российские кураторы обещали вознаграждение в размере от 100 тысяч долларов США.

В августе этого года российского агента задержали на территории Волынской области. Сейчас он находится под стражей.

В Печерский районный суд Киева направили обвинительный акт по фактам государственной измены, приготовления к совершению умышленного убийства по заказу, участия в непредусмотренных законом вооруженных формированиях и террористической организации.

Деятельность российских агентов в Украине

В начале октября СБУ задержала в Николаевской области предателей, готовивших псевдореферендум по заданию российских оккупантов. Двух агентов удалось арестовать, а организатор скрывается от правоохранителей.

Примерно в то же время в Одесской области задержали мужчину за поддержку российской агрессии. Житель Белгород-Днестровского оправдывал полномасштабное вторжение в Украину и отрицал военные преступления оккупантов.

В сентябре во Львове прекратили деятельность сети агитаторов, работавших на боевиков из так называемой "ЛНР". Преступники распространяли пропагандистские материалы и пророссийские нарративы, а также оправдывали российскую агрессию. Свою деятельность они вели в интернет-сообществах Львовского региона.

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