Сегодня утром в центре Одессы были задержаны двое мужчин, которые устроили стрельбу возле памятника Дюку.
Как сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города, злоумышленников задержали около 7:30.
Отмечается, что во время патрулирования охранники коммунального учреждения «Городская стража» увидели двух пьяных мужчин, которые стреляли из пистолета возле памятника Дюку на Приморском бульваре.
«Охранники сделали замечание и вежливо попросили прекратить опасные развлечения, но, к сожалению, добровольно перестать стрелять «отдыхающие» отказались. Нарушителей задержали и передали полиции», - сообщили в мэрии.
В отношении задержанных составлены соответствующие административные документы.
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