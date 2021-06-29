Пьяные злоумышленники стреляли из пистолета и отказывались подчиняться охранникам.

Сегодня утром в центре Одессы были задержаны двое мужчин, которые устроили стрельбу возле памятника Дюку.

Как сообщили журналистам в пресс-службе мэрии города, злоумышленников задержали около 7:30.

Отмечается, что во время патрулирования охранники коммунального учреждения «Городская стража» увидели двух пьяных мужчин, которые стреляли из пистолета возле памятника Дюку на Приморском бульваре.

«Охранники сделали замечание и вежливо попросили прекратить опасные развлечения, но, к сожалению, добровольно перестать стрелять «отдыхающие» отказались. Нарушителей задержали и передали полиции», - сообщили в мэрии.

В отношении задержанных составлены соответствующие административные документы.

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Автор: Лариса Козовая